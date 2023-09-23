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Англия
23 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 23:38
68
0

ФОТО. Эванс забил за Ман Юнайтед впервые с 2014-го, но VAR отменил гол

Джонни все равно не ушел с поля без результативных действий

23 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 23:38
68
0
ФОТО. Эванс забил за Ман Юнайтед впервые с 2014-го, но VAR отменил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс забил гол на 25-й минуте матча с «Бернли», но взятие ворот было отменено после подсказки VAR.

Судья Тони Хэррингтон пошел смотреть повтор на мониторе и в итоге пришел к выводу, что нападающий «Ман Юнайтед» Расмус Хойлунд сильно мешал вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду.

Отметим, что Эванс в этом году вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера», это его 200-й матч в составе «красных дьяволов». Предыдущий раз он забивал в футболке МЮ еще в 2014 году.

Джонни этот досадный момент не расстроил и он отметился результативной передачей в конце первого тайма, ассистировав Бруну Фернандешу.

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Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Бернли чемпионат Англии по футболу VAR
Источник Sport.ua
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