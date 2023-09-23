Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере

Украинская теннисистка Кристина Возняк и ее греческая напарница Магдалини Адалоглу стали чемпионками турнира Мирового тура ITF W15 в тунисском Монастире в парном разряде.

В финале украинско-греческая пара одержала волевую победу в трех сетах над теннисисткой из Индии Вайшнави Адкар и бразильянкой Джорджией Гулин. Таким образом Возняк и Адалоглу на турнире в Тунисе отдали в общей сложности только два сета и оба раза выиграли после отдачи первой партии.

Для 26-летней Кристины Возняк финал и чемпионский титул в Монастире стали первыми в профессиональной карьере.

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Кристина Возняк (Украина)/Магдалини Адалоглу (Греция) – Вайшнави Адкар (Индия)/Джорджия Гулин (Бразилия) – 4:6, 6:3, 10:7.