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ITF
23 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:29
433
0

Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере

Кристина Возняк и Магдалини Адалоглу победили на турнире в Тунисе в парном разряде

23 сентября 2023, 22:10 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:29
433
0
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Mississippi State Athletics. Кристина Возняк

Украинская теннисистка Кристина Возняк и ее греческая напарница Магдалини Адалоглу стали чемпионками турнира Мирового тура ITF W15 в тунисском Монастире в парном разряде.

В финале украинско-греческая пара одержала волевую победу в трех сетах над теннисисткой из Индии Вайшнави Адкар и бразильянкой Джорджией Гулин. Таким образом Возняк и Адалоглу на турнире в Тунисе отдали в общей сложности только два сета и оба раза выиграли после отдачи первой партии.

Для 26-летней Кристины Возняк финал и чемпионский титул в Монастире стали первыми в профессиональной карьере.

Мировой тур ITF W15, Монастир, Тунис, хард, пары, финал

Кристина Возняк (Украина)/Магдалини Адалоглу (Греция) – Вайшнави Адкар (Индия)/Джорджия Гулин (Бразилия) – 4:6, 6:3, 10:7.

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Источник Sport.ua
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