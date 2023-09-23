23 сентября в 23:00 по киевскому времени начнутся матчи второго игрового дня Кубка Лейвера 2023, который проходит в Ванкувере.

После первого дня сборная Мира ведет в противостоянии со сборной Европы со счетом 4:0. Во второй игровой день каждая победа будет оценена в 2 очка.

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Кубок Лейвера 2023

2-й день. 23 сентября

Андрей Рублев (Европа) – Тэйлор Фриц (Мир)

Каспер Рууд (Европа) – Томми Пол (Мир)

Хуберт Хуркач (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир)

Хуберт Хуркач / Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим / Бен Шелтон (Мир)

Кубок Лейвера. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция