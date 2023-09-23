Бразилия23 сентября 2023, 17:20 |
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Фламенго подписал родственника Сильвестра Сталлоне
15-летний Уго Сталлоне будет выступать за юношескую команду «Фламенго»
23 сентября 2023, 17:20 |
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Известный бразильский футбольный клуб «Фламенго» сообщил о подписании контракта с Уго Сталлоне. Он является дальним родственником всемирно известного американского киноактера Сильвестра Сталлоне.
Уго Сталлоне находится лишь в начале своего футбольного пути. Ему 15 лет, и он будет выступать за юношескую команду «Фламенго».
Взрослая команда «Фламенго» на данный момент занимает седьмое место в чемпионате Бразилии. В бразильском первенстве сыграно 24 тура из 38.
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