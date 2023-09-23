И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании

На 57-й минуте матча чемпионата Испании «Жирона» - «Мальорка» при счете 4:1 в пользу хозяев гол после передачи Артема Довбика оформил Савио.

Партнеры по команде удачно обыгрались перед штрафной и Савио забил с передачи украинца. Ранее в этом матче Довбик реализовал пенальти.

Всего у нападающего в Ла Лиге два гола и два ассиста.