Испания23 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:55
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И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
Второй ассист Артема в сезоне
23 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:55
1698
7
На 57-й минуте матча чемпионата Испании «Жирона» - «Мальорка» при счете 4:1 в пользу хозяев гол после передачи Артема Довбика оформил Савио.
Партнеры по команде удачно обыгрались перед штрафной и Савио забил с передачи украинца. Ранее в этом матче Довбик реализовал пенальти.
Всего у нападающего в Ла Лиге два гола и два ассиста.
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ходить хлопчик Помагай