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  4. И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
Испания
23 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:55
1698
7

И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании

Второй ассист Артема в сезоне

23 сентября 2023, 16:26 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:55
1698
7
И забивает, и помогает. Довбик оформил ассист в матче чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На 57-й минуте матча чемпионата Испании «Жирона» - «Мальорка» при счете 4:1 в пользу хозяев гол после передачи Артема Довбика оформил Савио.

Партнеры по команде удачно обыгрались перед штрафной и Савио забил с передачи украинца. Ранее в этом матче Довбик реализовал пенальти.

Всего у нападающего в Ла Лиге два гола и два ассиста.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрей Залищук
такий собі український Лукаку
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+2
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avk2307
І немає коментів  від Jugulator з Чехії, який вважав що у Довбика нічого не виходить і не вийде
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0
antt
Ну так. Це його другий асист. І другий гол, з пенальті,  перед тим. Але ж все таки він бомбардир - тому все таки від нього чекають голів з гри. Якого у нього поки що 1, в першому матчі. В Яремчука за Бенфінку також було на початку минулого сезону два голи і далі майже нічого. А далі в жирони матчі не з Мальоркою чи малагою а з більш сильними командами. І сьогодні половина команди відзначились як не як. Інші - не з пенальті.
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0
⬆️
А в сборной платят в гривнях. )
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0
Gargantua
через поле, через гай
ходить хлопчик Помагай
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0
Roman serhi
Хорош Довбик...И наверное должен только прибавить ещё...
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0
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