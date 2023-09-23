ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании

В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимает «Мальорку» и при счете 1:1 хозяева получили возможность исполнить пенальти.

Украинский форвард Артем Довбик пробил низом и едва не ошибся, однако мяч от штанги влетел в ворота соперника. Для Артема это второй гол в Ла Лиге, а также на его счету одна результативная передача.

Виктор Цыганков неудачно начал матч, сыграв рукой в своей штрафной, что привело к пенальти и голу противника.