Испания23 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:05
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ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Сумел забить после пенальти
23 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:05
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В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимает «Мальорку» и при счете 1:1 хозяева получили возможность исполнить пенальти.
Украинский форвард Артем Довбик пробил низом и едва не ошибся, однако мяч от штанги влетел в ворота соперника. Для Артема это второй гол в Ла Лиге, а также на его счету одна результативная передача.
Виктор Цыганков неудачно начал матч, сыграв рукой в своей штрафной, что привело к пенальти и голу противника.
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Комментарии 5
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Такое ощущение, что у Жироны могут забивать все, игроков не парит кто на какой позиции играет, все участвуют в атаках
Жирона дуже симпатична команда, добре що наші саме туди потрапили. Дуже непоганий футбол демонструють вже другий сезон підряд, так би й далі
Так вже 4 забили - циганков поки що я так розумію жодного асиста не зробив як компенсацію за пенальті біля своїх воріт. А довбику дали пробити - і добре що все таки мяч опинився у воротах. А то після першого гола зі самого старту напевно "забув" що таке забивати голи. Тобто можна на жаль констатувати що для нього ла ліга дійсно не упл, хоч переважно жирона грала не з іспанськими грандами. А таку суху серію можна було передбачити. І добре що вона змягчена першим голом і цим результативним пенальті
Матч классный. Динамичный
Довбик нормально адаптувався в команді
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