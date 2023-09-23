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Испания
23 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:05
2904
5

ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании

Сумел забить после пенальти

23 сентября 2023, 15:37 | Обновлено 23 сентября 2023, 16:05
2904
5
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании «Жирона» на своем поле принимает «Мальорку» и при счете 1:1 хозяева получили возможность исполнить пенальти.

Украинский форвард Артем Довбик пробил низом и едва не ошибся, однако мяч от штанги влетел в ворота соперника. Для Артема это второй гол в Ла Лиге, а также на его счету одна результативная передача.

Виктор Цыганков неудачно начал матч, сыграв рукой в своей штрафной, что привело к пенальти и голу противника.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Octopus
Такое ощущение, что у Жироны могут забивать все, игроков не парит кто на какой позиции играет, все участвуют в атаках
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+5
Viktor Shuper
Жирона дуже симпатична команда, добре що наші саме туди потрапили. Дуже непоганий футбол демонструють вже другий сезон підряд, так би й далі
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+4
antt
Так вже 4 забили - циганков поки що я так розумію жодного асиста не зробив як компенсацію за пенальті біля своїх воріт. А довбику дали пробити - і добре що  все таки мяч опинився у воротах. А то після першого гола зі самого старту напевно "забув" що таке забивати голи. Тобто можна на жаль констатувати що для нього ла ліга дійсно не упл, хоч переважно жирона грала не з іспанськими грандами. А таку суху серію можна було передбачити. І  добре що вона змягчена першим голом і цим результативним пенальті 
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+2
Octopus
Матч классный. Динамичный
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+2
Андрей Залищук
Довбик нормально адаптувався в команді
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+1
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