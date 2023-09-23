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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 14:48 | Обновлено 23 сентября 2023, 14:49
982
0

У Бражко гол + пас в матче Динамо против ЛНЗ

Молодой хавбек использует свои шансы

23 сентября 2023, 14:48 | Обновлено 23 сентября 2023, 14:49
982
0
У Бражко гол + пас в матче Динамо против ЛНЗ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

В матче чемпионата Украины против ЛНЗ полузащитник «Динамо» Владимир Бражко сперва оформил свой первый гол за основную команду, забив красивым дальним ударом.

А ближе к концу встречи, когда счет был 1:1, Бражко сделал результативную передачу на Андрея Ярмоленко. Это второй ассист молодого хавбека.

Что касается Ярмоленко, то вингер забил свой 103-й гол в чемпионатах Украины.

Ранее ожидалось, что после продажи Сергея Сидорчука Бражко будет получать все больше игровых минут.

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Динамо Киев Владимир Бражко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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