WTA23 сентября 2023, 14:39 |
193
2
Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Ван Сию в двух сетах обыграла Магду Линетт
23 сентября 2023, 14:39 |
193
2
Китайская теннисистка Ван Сию стала чемпионкой домашнего турнира WTA 250 в Гуанчжоу на кортах с хардовым покрытием.
В финале Ван обыграла первого номера посева, польку Магду Линетт. Первый сет китаянка выиграла с сухим счетом, а во втором Линетт смогла забрать два гейма.
Для 22-летней Ван Сию это первый в карьере чемпионский титул на уровне WTA.
WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, финал
Ван Сию (Китай) – Магда Линетт (Польша, 1) – 6:0, 6:2
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просто розірвала Магду, яка не є легкою суперницею!
Хоч Магда і старалась но рідні стіни чи "партія" допомогли шалено!