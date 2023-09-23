Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Ван Сию стала чемпионкой домашнего турнира WTA 250 в Гуанчжоу на кортах с хардовым покрытием.

В финале Ван обыграла первого номера посева, польку Магду Линетт. Первый сет китаянка выиграла с сухим счетом, а во втором Линетт смогла забрать два гейма.

Для 22-летней Ван Сию это первый в карьере чемпионский титул на уровне WTA.

WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, финал

Ван Сию (Китай) – Магда Линетт (Польша, 1) – 6:0, 6:2