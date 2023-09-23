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WTA
23 сентября 2023, 14:39 |
193
2

Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Ван Сию в двух сетах обыграла Магду Линетт

23 сентября 2023, 14:39 |
193
2
Стала известна чемпионка турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Сию

Китайская теннисистка Ван Сию стала чемпионкой домашнего турнира WTA 250 в Гуанчжоу на кортах с хардовым покрытием.

В финале Ван обыграла первого номера посева, польку Магду Линетт. Первый сет китаянка выиграла с сухим счетом, а во втором Линетт смогла забрать два гейма.

Для 22-летней Ван Сию это первый в карьере чемпионский титул на уровне WTA.

WTA 250, Гуанчжоу, Китай, хард, финал

Ван Сию (Китай) – Магда Линетт (Польша, 1) – 6:0, 6:2

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WTA Гуанчжоу Магда Линетт
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Arctic
Рекомендую до перегляду повну версію матчу 👍
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Arctic
Ідеальний матч молодої китаянки, 
просто розірвала Магду, яка не є  легкою суперницею!
Хоч Магда і старалась но рідні стіни чи "партія" допомогли шалено!
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0
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