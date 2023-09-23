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  4. «Криштиану, хватит». Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Саудовская Аравия
23 сентября 2023, 14:29 |
335
1

«Криштиану, хватит». Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Пока у игрока есть силы

23 сентября 2023, 14:29 |
335
1
«Криштиану, хватит». Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о том, что сейчас чувствует себя хорошо и о завершении карьеры пока не думает.

«Уже рассказывают, что с Роналду покончено. Это не так. Буду играть до тех пор, пока ноги не скажут мне: «Криштиану, хватит». Я все еще на многое способен».

«Люблю футбол, люблю забивать голы», – сказал Роналду.

В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в восьми встречах.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Тарік1994
Буде прикольно, якщо і він, і Мессі у якийсь момент на сезончик - два повернуться у Європу та зіграють ЛЧ
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