«Криштиану, хватит». Роналду рассказал, когда завершит карьеру

38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о том, что сейчас чувствует себя хорошо и о завершении карьеры пока не думает.

«Уже рассказывают, что с Роналду покончено. Это не так. Буду играть до тех пор, пока ноги не скажут мне: «Криштиану, хватит». Я все еще на многое способен».

«Люблю футбол, люблю забивать голы», – сказал Роналду.

В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в восьми встречах.