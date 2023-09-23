Саудовская Аравия23 сентября 2023, 14:29 |
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«Криштиану, хватит». Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Пока у игрока есть силы
23 сентября 2023, 14:29 |
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38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о том, что сейчас чувствует себя хорошо и о завершении карьеры пока не думает.
«Уже рассказывают, что с Роналду покончено. Это не так. Буду играть до тех пор, пока ноги не скажут мне: «Криштиану, хватит». Я все еще на многое способен».
«Люблю футбол, люблю забивать голы», – сказал Роналду.
В нынешнем сезоне игрок забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в восьми встречах.
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