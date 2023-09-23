Кубок Лейвера. 1-й день. Четыре победы сборной остального мира

Завершился первый игровой день Кубка Лейвера 2023, который проходит в канадском Монреале.

Теннисисты сборной остального мира выиграли все матчи против сборной Европы. Три встречи в одиночном разряде длились два сета. Только в парах Фрэнсису Тиафо и Томми Полу понадобились три сета, чтобы обыграть Андрея Рублева и Артура Фиса.

Кубок Лейвера 2023

Бен Шелтон - Артур Фис – 7:6 (7:4), 6:1

- Артур Фис – 7:6 (7:4), 6:1 Франсиско Черундоло – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 7:5

– Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 7:5 Феликс Оже-Альяссим – Гаэль Монфис – 6:4, 6:3

– Гаэль Монфис – 6:4, 6:3 Фрэнсис Тиафо/Томми Пол – Андрей Рублев/Артур Фис – 6:3, 4:6, 10:6.

Сборная остального мира – Сборная Европы – 4:0