ATP23 сентября 2023, 14:14 |
131
0
Кубок Лейвера. 1-й день. Четыре победы сборной остального мира
22-23 сентября состоялись матчи первого дня турнира
23 сентября 2023, 14:14 |
131
0
Завершился первый игровой день Кубка Лейвера 2023, который проходит в канадском Монреале.
Теннисисты сборной остального мира выиграли все матчи против сборной Европы. Три встречи в одиночном разряде длились два сета. Только в парах Фрэнсису Тиафо и Томми Полу понадобились три сета, чтобы обыграть Андрея Рублева и Артура Фиса.
Кубок Лейвера 2023
- Бен Шелтон - Артур Фис – 7:6 (7:4), 6:1
- Франсиско Черундоло – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 7:5
- Феликс Оже-Альяссим – Гаэль Монфис – 6:4, 6:3
- Фрэнсис Тиафо/Томми Пол – Андрей Рублев/Артур Фис – 6:3, 4:6, 10:6.
Сборная остального мира – Сборная Европы – 4:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2023, 21:01 46
Одесситы забили пять голов соперникам
Волейбол | 23 сентября 2023, 07:05 1
За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира
Теннис | 23.09.2023, 13:56
Футбол | 22.09.2023, 21:22
Футбол | 23.09.2023, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2023, 18:40 9
22.09.2023, 13:55 11
22.09.2023, 00:21 1
21.09.2023, 14:20 32
21.09.2023, 23:56 53
22.09.2023, 10:05 13
22.09.2023, 12:16 9
21.09.2023, 08:25 1