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ATP
23 сентября 2023, 14:14 |
131
0

Кубок Лейвера. 1-й день. Четыре победы сборной остального мира

22-23 сентября состоялись матчи первого дня турнира

23 сентября 2023, 14:14 |
131
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Кубок Лейвера. 1-й день. Четыре победы сборной остального мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

Завершился первый игровой день Кубка Лейвера 2023, который проходит в канадском Монреале.

Теннисисты сборной остального мира выиграли все матчи против сборной Европы. Три встречи в одиночном разряде длились два сета. Только в парах Фрэнсису Тиафо и Томми Полу понадобились три сета, чтобы обыграть Андрея Рублева и Артура Фиса.

Кубок Лейвера 2023

  • Бен Шелтон - Артур Фис – 7:6 (7:4), 6:1
  • Франсиско Черундоло – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 7:5
  • Феликс Оже-Альяссим – Гаэль Монфис – 6:4, 6:3
  • Фрэнсис Тиафо/Томми Пол – Андрей Рублев/Артур Фис – 6:3, 4:6, 10:6.

Сборная остального мира – Сборная Европы – 4:0

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Кубок Лейвера Бен Шелтон Артур Фис Франсиско Черундоло Алехандро Давидович-Фокина Феликс Оже-Альяссим Гаэль Монфис Фрэнсис Тиафо Томми Пол Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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