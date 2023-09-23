Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 500 в Японии

Вторая и третья ракетки Украины Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в основной сетке турнира WTA 500 в японском Токио на кортах с хардовым покрытием.

Калинина в первом круге сыграет против американки Эшлин Крюгер, с которой раньше не играла. В случае победы во втором круге соперницей украинки станет пятая сеяная, француженка Каролин Гарсия. C ней Калинина также раньше не играла.

Первой соперницей Костюк станет шестой номер посева Дарья Касаткина, которую украинка ранее обыграла дважды в трех матчах. В последний раз они встретились в 2021 году на турнире в Бирмингеме. Тогда Касаткина одержала победу в двух сетах. В случае победы Костюк во втором круге сыграет против одной из победительниц квалификации.

Матчи основной сетки турнира WTA 500 в Токио пройдут с 25 сентября до 1 октября.