Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA в Китае

Украинская теннисистка Катерина Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA 250 в китайском Нинбо на кортах с хардовым покрытием.

В первом круге Байндл сыграет против местной теннисистки Юань Юэ, которой ранее в этом сезоне проиграла в трех сетах на турнире WTA 125 в Стэнфорде.

В случае победы во втором круге украинка сыграет против победительницы матча между восьмым номером посева, итальянкой Лючией Брондзетти и одной из победительниц квалификации. В 2021 году Байндл обыграла Брондзетти в двух сетах на турнире в Курмайоре, а в нынешнем сезоне должна была сыграть с итальянкой на турнире WTA 125 в Чикаго, но снялась.