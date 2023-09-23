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  4. Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA в Китае
WTA
23 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:29
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0

Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA в Китае

Катерина Байндл узнала первую соперницу на турнире в Нинбо

23 сентября 2023, 13:25 | Обновлено 23 сентября 2023, 13:29
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Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл сыграет в основной сетке турнира WTA 250 в китайском Нинбо на кортах с хардовым покрытием.

В первом круге Байндл сыграет против местной теннисистки Юань Юэ, которой ранее в этом сезоне проиграла в трех сетах на турнире WTA 125 в Стэнфорде.

В случае победы во втором круге украинка сыграет против победительницы матча между восьмым номером посева, итальянкой Лючией Брондзетти и одной из победительниц квалификации. В 2021 году Байндл обыграла Брондзетти в двух сетах на турнире в Курмайоре, а в нынешнем сезоне должна была сыграть с итальянкой на турнире WTA 125 в Чикаго, но снялась.

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Катерина Байндл (Козлова) Юань Юэ
Источник Sport.ua
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