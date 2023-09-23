СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

В субботу, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Динамо

6.25 – 4.50 – 1.50

17:00 Манчестер Сити – Ноттингем Форест

1.17 – 8.90 – 20.00

19:00 Рух – Шахтер

6.10 – 4.10 – 1.56

19:30 Брентфорд – Эвертон

1.87 – 3.93 – 4.42

22:00 Бернли – Манчестер Юнайтед

4.58 – 4.37 – 1.76