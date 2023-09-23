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23 сентября 2023, 10:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Важные события во всех видах спорта

23 сентября 2023, 10:17 |
107
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Динамо

Favbet 6.25 – 4.50 – 1.50

17:00 Манчестер Сити – Ноттингем Форест

Favbet 1.17 – 8.90 – 20.00

19:00 Рух – Шахтер

Favbet 6.10 – 4.10 – 1.56

19:30 Брентфорд – Эвертон

Favbet 1.87 – 3.93 – 4.42

22:00 Бернли – Манчестер Юнайтед

Favbet 4.58 – 4.37 – 1.76

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Источник Sport.ua
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