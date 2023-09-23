Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Уверен, что Карпаты были бы в тройке призеров УПЛ»

Селекционер «Карпат» Михаил Кополовец рассказал о своей работе в львовском клубе

– Михаил, расскажите, как вам работается в «Карпатах» в должности функционера?

– Я счастлив здесь работать! Мне очень нравится атмосфера, тренеры. Работать с Мироном Богдановичем – это для меня джекпот. Меня очень классно приняли.

– Как вы получили приглашение в «Карпаты»?

– Мы встретились с Мироном Богдановичем на благотворительном матче. В это время он принимал «Карпаты», мы с ним поговорили. Ему нужен был человек в селекционную службу, он предложил мне должность и я согласился. Мне было без разницы, кем работать в «Карпатах». Я очень благодарен Мирону Богдановичу, что имею возможность работать в отличном коллективе и мощном проекте.

– Расскажите, чем вы занимаетесь в должности селекционера?

– Моя цель – чтобы в «Карпатах» играли футболисты, понимающие историю, традицию и болельщиков «Карпат». Это должны быть характерные люди. Я просматриваю многие матчи закарпатских молодых футболистов, это для них большой шанс.

– Вы просматриваете матчи только молодежи?

– Нет, я могу просматривать также матчи УПЛ, Первой и Второй лиг. Директор селекционного отдела Анатолий Пташник ставит задачи: на какой матч мне ехать и какого футболиста просматривать. Селекционная группа занимается не только просмотром потенциальных новичков, но и соперников для анализа игры. Мне очень интересно работать в «Карпатах», здесь я набираюсь большого опыта.

– Что интересного вы почерпнули у Мирона Маркевича?

– Мне нравится, как он обращается с футболистами. Нет никакого кипеша. Мирон Богданович всегда очень спокоен, даже если команда играет не так, как хочется, он никогда не кричит. В мое время было наоборот. Если футболисты плохо играли, то тренер кричал так, что в раздевалке стулья летали. А Богданович более интеллигентный.

– Расскажите какие-нибудь случаи из вашей игровой карьеры, когда тренеры эмоционально реагировали на плохую игру.

– Это было больше во времена моей юношеской карьеры и в «Закарпатье». Михаил Иваница был очень эмоционален, мог и бутсу бросить. Сейчас у футболистов другой менталитет, и на них нельзя кричать, а то еще расклеятся и пропадут на три недели. Наше поколение было более стойким психологически.

– Если бы нынешние «Карпаты» играли в УПЛ, то за какое место боролись бы в этом сезоне?

– Я уверен, что «Карпаты» были бы сегодня в тройке призеров.

– Когда «Динамо» в прошлом сезоне плохо играло, то вы говорили, что им нужно ходить в церковь. Есть ли в «Карпатах» такая традиция?

– Коллективно – нет, но ребята ходят в церковь. У нас все игроки и тренеры верующие. Кстати, вы подали хорошую идею, надо положить начало традиции – чтобы ходить в церковь командой.

Напомним, что после шести туров «Карпаты» имеют 11 очков и возглавляют турнирную таблицу Первой лиги.