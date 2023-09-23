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Германия
23 сентября 2023, 08:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:50
646
0

Воспитанник Динамо подписал профессиональный контракт с немецким клубом

Дмитрий Богданов продолжит карьеру в «Динамо» из Дрездена

23 сентября 2023, 08:49 | Обновлено 23 сентября 2023, 08:50
646
0
Воспитанник Динамо подписал профессиональный контракт с немецким клубом
ФК Динамо Дрезден. Ральф Бекер, Дмитрий Богданов и Ульф Кирстен

Украинский форвард Дмитрий Богданов подписал профессиональный контракт с «Динамо» Дрезден из немецкой третьей лиги.

16-летний Богданов является воспитанником киевского «Динамо». С июля 2022 года молодой форвард выступает в системе «Динамо» Дрезден за команду U-17, за которую в нынешнем сезоне отыграл 193 минуты и забил один гол.

Отметим, что в первой команде «Динамо» Дрезден играет еще один украинский футболист – 24-летний воспитанник донецкого «Шахтера» Кирилл Меличенко.

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Источник Украинский футбол
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