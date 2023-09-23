Воспитанник Динамо подписал профессиональный контракт с немецким клубом

Украинский форвард Дмитрий Богданов подписал профессиональный контракт с «Динамо» Дрезден из немецкой третьей лиги.

16-летний Богданов является воспитанником киевского «Динамо». С июля 2022 года молодой форвард выступает в системе «Динамо» Дрезден за команду U-17, за которую в нынешнем сезоне отыграл 193 минуты и забил один гол.

Отметим, что в первой команде «Динамо» Дрезден играет еще один украинский футболист – 24-летний воспитанник донецкого «Шахтера» Кирилл Меличенко.