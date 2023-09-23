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Суперкубок УЕФА
23 сентября 2023, 03:40 | Обновлено 23 сентября 2023, 03:53
22
0

Исполком УЕФА проведет заседание на Кипре 26 сентября. Что обсудят?

В Лимасоле будет назначено места проведения Суперкубка УЕФА 2024

23 сентября 2023, 03:40 | Обновлено 23 сентября 2023, 03:53
22
0
Исполком УЕФА проведет заседание на Кипре 26 сентября. Что обсудят?
УЕФА

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА пройдет в городе Лимасол на Кипре во вторник, 26 сентября 2023 года, с 13:30 до 16:30 по местному времени.

Основными вопросами повестки дня являются:

  • Назначение места проведения Суперкубка УЕФА 2024 года.
  • Система управления УЕФА для национальных ассоциаций.
  • Назначение хозяев нескольких финальных турниров молодежного первенства.

Ранее в тот же день, начиная с 09:00, на стадионе «Альфамега» в Лимасоле в рамках Массовой программы УЕФА пройдет мероприятие «Футбол в школах», в котором примут участие мальчики и девочки из местных школ, а также послы футбола и бывшие легенды, такие как Луиш Фигу, Дарио Срна, Алеша Асанович, а также Надин Кесслер, Звонимир Бобан и президент УЕФА Александр Чеферин.

УЕФА сообщит о решениях Исполнительного комитета УЕФА в пресс-релизе после заседания.

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УЕФА исполком УЕФА Суперкубок УЕФА Луиш Фигу Дарио Срна Звонимир Бобан Александер Чеферин
Источник УЕФА
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