Утверждено даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ. Кроме одной игры

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 10-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 6 по 8 октября.

Дата матча между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» будет определена позже.

УПЛ. 10-й тур

6 октября (пятница)

17:00. Полесье – Динамо

7 октября (суббота)

15:00. ЛНЗ – Александрия

17:00. Колос – Ворскла

19:00. Днепр-1 – Верес

8 октября (воскресенье)