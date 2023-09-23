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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:17
148
0

Утверждено даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ. Кроме одной игры

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура УПЛ

23 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:17
148
0
Утверждено даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ. Кроме одной игры
ФК Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 10-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 6 по 8 октября.

Дата матча между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» будет определена позже.

УПЛ. 10-й тур

6 октября (пятница)

  • 17:00. Полесье – Динамо

7 октября (суббота)

  • 15:00. ЛНЗ – Александрия
  • 17:00. Колос – Ворскла
  • 19:00. Днепр-1 – Верес

8 октября (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Металлист 1925
  • 15:00. Рух – Минай
  • 17:00. Кривбасс – Черноморец

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Источник УПЛ
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