Украина. Премьер лига23 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:17
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Утверждено даты и время начала матчей 10-го тура УПЛ. Кроме одной игры
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура УПЛ
23 сентября 2023, 01:00 | Обновлено 23 сентября 2023, 01:17
148
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 10-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 6 по 8 октября.
Дата матча между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» будет определена позже.
УПЛ. 10-й тур
6 октября (пятница)
- 17:00. Полесье – Динамо
7 октября (суббота)
- 15:00. ЛНЗ – Александрия
- 17:00. Колос – Ворскла
- 19:00. Днепр-1 – Верес
8 октября (воскресенье)
- 13:00. Оболонь – Металлист 1925
- 15:00. Рух – Минай
- 17:00. Кривбасс – Черноморец
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