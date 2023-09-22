Денис ОЛЕЙНИК: «К Динамо готовимся как к обычной игре»

Полузащитник черкасского «ЛНЗ» Денис Олейник поделился мыслями перед матчем Украинской Премьер-лиги против своего родного клуба, столичного «Динамо».

— Денис, как бы вы оценили состояние команды перед матчем против киевского «Динамо»?

— Настроение хорошее, крайний матч выиграли и это придает положительные эмоции. Следовательно, готовимся, как к обычной игре. Понимаем силу соперника, постепенно подгоняем свою форму. Физические кондиции хороши, как у меня, так и у всей команды. Психологическое состояние у нас тоже в порядке, поэтому готовимся к хорошей игре и верим, что получим положительный результат.

— Мало кто из поколения нынешних болельщиков помнит, что вы воспитанник киевского «Динамо». Что вы помните в первую очередь, когда слышите о «Динамо»?

— Я прошел все ступени динамовской системы: Академия, «Динамо-3», «Динамо-2» и основная команда. Этот клуб в моем сердце, там я стал футболистом, всегда переживаю результаты этой команды, поскольку в структуре этого клуба я провел 8 лет. Где-то чуть-чуть не хватило, чтобы закрепиться в основной команде, но тогда другое время было, тогда молодым не так доверяли, как сейчас. Но тот период всегда вспоминаю с теплом, благодарен клубу, потому что провел там хорошее время. Потом я перешел в «Металлист», где тоже развивался, но благодаря «Динамо» я состоялся как футболист.

— В прошлом туре вы одержали победу над «Рухом», забив решающий мяч за пять минут до конца основного времени. События этого матча сложились так, как вы планировали, вас удивил сценарий матча?

— Мы сыграли очень организованно, дисциплинированно, компактно. Выполнили всю установку, которую нам дал тренерский штаб. Когда оно все делается правильно, тогда и удача улыбается. Мы забили в конце, выиграли эту игру, что для нас было очень важно исходя из той ситуации, в которой мы находились. Не дали «Руху» ничего создать и реализовали свои моменты, выиграли этот матч.

— Евгений Селезнев недавно сказал, что сейчас поколение футболистов очень отличается от тех, кто играл в начале его профессиональной карьеры. Как вам кажется, насколько изменились качества футболистов сейчас по сравнению с временами, когда вы начинали играть на профессиональном уровне?

— Я считаю, что очень сильно изменились. Сейчас и время другое, и молодежь другая, у них другие приоритеты и цели. Они сейчас более профессиональны, чем игроки в наше время. Нынешние игроки очень сконцентрированы на тренировках, футболе в целом. Время идет, все меняется, и этот план не исключение.

— В «ЛНЗ» по ходу этого чемпионата сменился главный тренер. Стало ли это стрессом для вашего коллектива?

— Здесь затрудняюсь ответить, потому что Сан Саныч Ковпак проделал хорошую работу, команда вышла в Премьер-Лигу, я пришел в команду и немного поработал с ним. Так получилось, что сменили тренера, но это жизнь. Сейчас пришел опытный специалист, дававший результат во всех командах, где работал. У него есть своя философия, и он очень доступно объясняет. Я вижу в черкасском футболе и ЛНЗ большое будущее. Здесь все развивается в правильном направлении. У меня есть опыт и возможность сравнивать с разными клубами, поэтому вижу, что здесь все делается правильно и постепенно. Думаю, со временем «ЛНЗ» выйдет на очень высокий уровень.