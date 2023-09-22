Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч против Лечче
Встреча чемпионата Италии начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени
Украинский хавбек Руслан Малиновский заявлен в резерве «Дженоа» на матч чемпионата Италии.
В поединке 8-го тура Серии A Дженоа сыграет на выезде против Лечче.
Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Дженоа находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 4 очка после 4 матчей.
Стартовые составы команд на матч Лечче – Дженоа
⤵️ La nostra formazione per #LecceGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/IVdVUXo11M— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2023
🟡🔴 #LecceGenoa #SerieATIM Così in campo ! Le scelte di mister D'Aversa per l'undici iniziale. #avantilecce pic.twitter.com/yaEczQGzaE— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 22, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Владимира Пятенко проиграла первый поединок в новом международном турнире
Чилийцу категорически не понравилась игра «россонери» против «сорок»