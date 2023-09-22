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Италия
22 сентября 2023, 21:34 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:41
133
0

Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч против Лечче

Встреча чемпионата Италии начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени

22 сентября 2023, 21:34 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:41
133
0
Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч против Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Руслан Малиновский заявлен в резерве «Дженоа» на матч чемпионата Италии.

В поединке 8-го тура Серии A Дженоа сыграет на выезде против Лечче.

Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 4 очка после 4 матчей.

Стартовые составы команд на матч Лечче – Дженоа

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Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
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