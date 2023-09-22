Малиновский заявлен в резерве Дженоа на матч против Лечче

Украинский хавбек Руслан Малиновский заявлен в резерве «Дженоа» на матч чемпионата Италии.

В поединке 8-го тура Серии A Дженоа сыграет на выезде против Лечче.

Встреча начнется 22 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 4 очка после 4 матчей.

Стартовые составы команд на матч Лечче – Дженоа