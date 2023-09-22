Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 21:22 |
1543
5

Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»

Тренер был лаконичным

22 сентября 2023, 21:22 |
1543
5
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Наставник «Александрии» Руслан Ротань не был многословным после поражения 1:5 от «Черноморца» в матче 8-го тура чемпионата Украины.

«Нет смысла обсуждать голы. Проигрывает всегда тренер. Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать. Замены в перерыве? Это желание изменить ход матча и счет», – коротко отметил Ротань после матча.

«Александрия» не выигрывает в шести турах кряду.

По теме:
Денис ОЛЕЙНИК: «К Динамо готовимся как к обычной игре»
Александрия – Черноморец – 1:5. Яркий разгром от одесситов. Обзор матча
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Руслан Ротань Александрия Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Источник MEGOGO
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Футбол | 22 сентября 2023, 12:16 5
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США

Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами

1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Футбол | 22 сентября 2023, 00:21 1
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?

21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира

Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Футбол | 22.09.2023, 16:23
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Футбол | 22.09.2023, 10:05
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
Футбол | 22.09.2023, 20:16
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Є тренери яким не дано.Але все рівно лізуть все рівно провалюються і все
рівно їх ставлять ще й хвалять.А результату як не було так і не буде
ось це про Ротаня.
Ответить
+5
maxno
А в отставку после таких игр нужно уходить.
Ответить
+2
WildeKater
Талантище
Ответить
+1
moysha
Поки не пізно слід олімпійську збірну комусь передати. ато і там буде повний провал.
Ответить
0
Владимир Коновалец
100 процентово - игроки плавят этого якобы"тренера", и правильно делают... Пора этого ставленника павелки гнать подальше от нормальных команд, в КФК его или пусть тренирует сборную Мухосранска...
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 21
Бокс
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
20.09.2023, 18:51 44
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем