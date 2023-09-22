Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 21:22 |
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Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Тренер был лаконичным
22 сентября 2023, 21:22 |
1543
5
Наставник «Александрии» Руслан Ротань не был многословным после поражения 1:5 от «Черноморца» в матче 8-го тура чемпионата Украины.
«Нет смысла обсуждать голы. Проигрывает всегда тренер. Поражение полностью на моей совести, нечего тут обсуждать. Замены в перерыве? Это желание изменить ход матча и счет», – коротко отметил Ротань после матча.
«Александрия» не выигрывает в шести турах кряду.
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рівно їх ставлять ще й хвалять.А результату як не було так і не буде
ось це про Ротаня.