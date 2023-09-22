Центральный защитник Мозес Джарджу присоединился к «Полесью».

19-летний футболист из Гамбии прибыл в расположение клуба из Житомира.

Еще в апреле «Полесье» совершило свой первый международный трансфер, был подписан гамбийский защитник Мозес Джарджу.

Предыдущим клубом в карьере Джарджу была «Фортуна» из города Фарато, которая выступает в чемпионате Гамбии.

Джарджу является серебряным призером Кубка африканских наций U-20 2023. Он отыграл все матчи турнира на позиции центрального защитника.

ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью