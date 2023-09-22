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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:08
640
1

ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью

Мозес Джарджу прибыл в расположение клуба из Житомира

22 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:08
640
1
ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Центральный защитник Мозес Джарджу присоединился к «Полесью».

19-летний футболист из Гамбии прибыл в расположение клуба из Житомира.

Еще в апреле «Полесье» совершило свой первый международный трансфер, был подписан гамбийский защитник Мозес Джарджу.

Предыдущим клубом в карьере Джарджу была «Фортуна» из города Фарато, которая выступает в чемпионате Гамбии.

Джарджу является серебряным призером Кубка африканских наций U-20 2023. Он отыграл все матчи турнира на позиции центрального защитника.

ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью

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Источник ФК Полесье
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