Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:08
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ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью
Мозес Джарджу прибыл в расположение клуба из Житомира
22 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 22 сентября 2023, 21:08
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Центральный защитник Мозес Джарджу присоединился к «Полесью».
19-летний футболист из Гамбии прибыл в расположение клуба из Житомира.
Еще в апреле «Полесье» совершило свой первый международный трансфер, был подписан гамбийский защитник Мозес Джарджу.
Предыдущим клубом в карьере Джарджу была «Фортуна» из города Фарато, которая выступает в чемпионате Гамбии.
Джарджу является серебряным призером Кубка африканских наций U-20 2023. Он отыграл все матчи турнира на позиции центрального защитника.
ФОТО. Легионер из Гамбии присоединился к Полесью
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