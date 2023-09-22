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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Очень сильная и качественная игра Черноморца»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 21:10 |
1175
3

Роман ГРИГОРЧУК: «Очень сильная и качественная игра Черноморца»

Наставник очень доволен

22 сентября 2023, 21:10 |
1175
3
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень сильная и качественная игра Черноморца»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Черноморец в матче чемпионата Украины разгромил Александрию со счетом 5:1, а наставник Роман Григорчук отметил качественную игру команды.

«Сегодня было много хороших моментов, особенно в атаке. Такие, которые в нашем стиле. Но мы допускали и ошибки, и это минус. Но победа на выезде и такое количество голов – тут позитива больше. Очень сильная игра по качеству и интенсивности».

«Во втором тайме хотели играть так же, как в первом, но не все удалось. Легко говорить, однако, в том числе из-за крупного счета, были определенные ошибки», — сказал Григорчук.

Одесская команда после этого успеха поднялась на 2-е место в турнирной таблице.

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Черноморец Одесса Александрия Роман Григорчук Украинская Премьер-лига
Источник MEGOGO
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Комментарии 3
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Владимир одесский
Дякую, Роман Йосипович за справжнє задоволення. Давно я не бачив такої якісної гри нашого Чорноморця!
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+2
alex55
Григорчук наш тренер!
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+1
maxno
Ну с такой игрой Александрии где обороны нет то результат на лицо. Посмотрим что будет дальше .
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-1
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