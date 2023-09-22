Роман ГРИГОРЧУК: «Очень сильная и качественная игра Черноморца»

Черноморец в матче чемпионата Украины разгромил Александрию со счетом 5:1, а наставник Роман Григорчук отметил качественную игру команды.

«Сегодня было много хороших моментов, особенно в атаке. Такие, которые в нашем стиле. Но мы допускали и ошибки, и это минус. Но победа на выезде и такое количество голов – тут позитива больше. Очень сильная игра по качеству и интенсивности».

«Во втором тайме хотели играть так же, как в первом, но не все удалось. Легко говорить, однако, в том числе из-за крупного счета, были определенные ошибки», — сказал Григорчук.

Одесская команда после этого успеха поднялась на 2-е место в турнирной таблице.