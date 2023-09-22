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ATP
22 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 22 сентября 2023, 20:40
48
0

Кубок Лейвера. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 23:00 матчи 1-го дня Кубка Лейвера

22 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 22 сентября 2023, 20:40
48
0
Кубок Лейвера. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
lavercup.com

22 сентября в 23:00 по киевскому времени начнутся первые матчи Кубка Лейвера 2023.

Смотрите трансляцию матчей 1-го дня.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Лейвера 2023

1-й день. 22 сентября

  • Артур Фис – Бен Шелтон
  • Алехандро Давидович Фокина – Франсиско Черундоло
  • Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим
  • Артур Фис/Андрей Рублев – Фрэнсис Тиафо/Томми Пол

Кубок Лейвера. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Лейвера Артур Фис Бен Шелтон Алехандро Давидович-Фокина Франсиско Черундоло Гаэль Монфис Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев Фрэнсис Тиафо Томми Пол смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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