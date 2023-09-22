22 сентября в 23:00 по киевскому времени начнутся первые матчи Кубка Лейвера 2023.

Смотрите трансляцию матчей 1-го дня.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Лейвера 2023

1-й день. 22 сентября

Артур Фис – Бен Шелтон

Алехандро Давидович Фокина – Франсиско Черундоло

Гаэль Монфис – Феликс Оже-Альяссим

Артур Фис/Андрей Рублев – Фрэнсис Тиафо/Томми Пол

Кубок Лейвера. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция