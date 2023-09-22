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  4. Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа
Англия
22 сентября 2023, 20:30 |
1586
0

Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа

В «Манчестер Юнайтед» снова конфликт

22 сентября 2023, 20:30 |
1586
0
Источник: игроки Ман Юнайтед злые на клуб за отношение к Де Хеа
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки английского «Манчестер Юнайтед» до сих пор злые на клуб за то, как они повели себя в ситуации с контрактом вратаря Давида Де Хеа, сообщает британское издание The Sun.

32-летний испанец был очень популярен среди игроков «МЮ» и выиграл Золотую перчатку в прошлом сезоне АПЛ. Его наследник Андре Онана, приобретенный за 43,8 миллиона фунтов стерлингов, пока не поражает надежной игрой, поэтому недовольство игроков «Юнайтед» увеличивается.

Напомним, недавно появились слухи, что Давид Де Хеа может закончить футбольную карьеру, если не получит роль основного голкипера в топовом клубе.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Андре Онана
Источник The Sun
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