Битва лидеров. Шахтер обыграл Рух в юношеском чемпионате

В топ-матче очередного тура юношеского чемпионата Украины встречались лидеры – Рух U-19 принимал Шахтер U-19 и уступил со счетом 0:2.

В таблице Шахтер имеет 21 пункт после восьми встреч, опережая своего соперника на два пункта. Динамо U-19, имея матч в запасе, занимает третье место с 17 пунктами.

«Рух» U19 (Львов) – «Шахтер» U19 (Донецк) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 Демченко (10), 0:2 Ющенко (23)

ФК «Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Герега, Китела, Бойко (Турко, 79), Столярчук, О. Федор, Квас, Боцькив (Русяк, 46), Касарда (Панченко, 79)

«Шахтер» U19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Удод, Огарков (Бац, 79), Лосенко, Ющенко, Бундаш (Янович, 57), Демченко (Гармаш, 65), Цуканов (к) (Тоиров, 57), Глущенко (Пушкарев, 65)