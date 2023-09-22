Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва лидеров. Шахтер обыграл Рух в юношеском чемпионате
Молодежные турниры
22 сентября 2023, 19:32 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:33
945
0

Битва лидеров. Шахтер обыграл Рух в юношеском чемпионате

Команда реабилитировалась после неудачи в Юношеской Лиге УЕФА

22 сентября 2023, 19:32 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:33
945
0
Битва лидеров. Шахтер обыграл Рух в юношеском чемпионате
ФК Шахтер

В топ-матче очередного тура юношеского чемпионата Украины встречались лидеры – Рух U-19 принимал Шахтер U-19 и уступил со счетом 0:2.

В таблице Шахтер имеет 21 пункт после восьми встреч, опережая своего соперника на два пункта. Динамо U-19, имея матч в запасе, занимает третье место с 17 пунктами.

«Рух» U19 (Львов) – «Шахтер» U19 (Донецк) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 Демченко (10), 0:2 Ющенко (23)

ФК «Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Герега, Китела, Бойко (Турко, 79), Столярчук, О. Федор, Квас, Боцькив (Русяк, 46), Касарда (Панченко, 79)

«Шахтер» U19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Удод, Огарков (Бац, 79), Лосенко, Ющенко, Бундаш (Янович, 57), Демченко (Гармаш, 65), Цуканов (к) (Тоиров, 57), Глущенко (Пушкарев, 65)

По теме:
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Максим ПРЯДУН – о своем голе в игре с Рухом: «Мяч коснулся моей руки»
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Рух Львов Рух Львов U-19
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Долгая дорога в милях
Футбол | 22 сентября 2023, 13:55 6
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях

Авторская колонка Валерия Василенко – об Артеме Милевском

Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Бокс | 22 сентября 2023, 13:59 8
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить

Тайсон уверен, что это его психическое здоровье

Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд
Футбол | 22.09.2023, 18:11
Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд
Стало известно, когда Русин может дебютировать за Сандерленд
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 22.09.2023, 16:55
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Футбол | 22.09.2023, 12:16
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 15
Футбол
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
21.09.2023, 23:57 3
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
Число претендентов на олимпийские путевки сократилось вдвое
21.09.2023, 20:01
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем