За партнера Мудрика будут бороться 2 топ-клуба

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс летом следующего года может перейти в мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию», сообщает испанское издание Fichajes.

23-летний англичанин находится на первом месте в списке кандидатов «Реала» на усиление защиты. Они готовы купить его летом 2024 года.

В то же время «Бавария» ищет замену для ушедшего в «Интер» Бенжамена Павара. Мюнхенцы считают Риса Джеймса, чей контракт с «Челси» действует до 2028 года, идеальным вариантом.

Напомним, Рис Джеймс в этом сезоне сыграл всего 1 матч, ведь получил тяжелую травму.