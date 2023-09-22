За партнера Мудрика будут бороться 2 топ-клуба

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Рис Джеймс заинтересовал «Баварию» и «Реал»
Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс летом следующего года может перейти в мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию», сообщает испанское издание Fichajes.
23-летний англичанин находится на первом месте в списке кандидатов «Реала» на усиление защиты. Они готовы купить его летом 2024 года.
В то же время «Бавария» ищет замену для ушедшего в «Интер» Бенжамена Павара. Мюнхенцы считают Риса Джеймса, чей контракт с «Челси» действует до 2028 года, идеальным вариантом.
Напомним, Рис Джеймс в этом сезоне сыграл всего 1 матч, ведь получил тяжелую травму.
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