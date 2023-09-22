Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За партнера Мудрика будут бороться 2 топ-клуба
Англия
22 сентября 2023, 19:01 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:08
920
1

За партнера Мудрика будут бороться 2 топ-клуба

Рис Джеймс заинтересовал «Баварию» и «Реал»

22 сентября 2023, 19:01 | Обновлено 22 сентября 2023, 19:08
920
1
За партнера Мудрика будут бороться 2 топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Правый защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс летом следующего года может перейти в мадридский «Реал» или мюнхенскую «Баварию», сообщает испанское издание Fichajes.

23-летний англичанин находится на первом месте в списке кандидатов «Реала» на усиление защиты. Они готовы купить его летом 2024 года.

В то же время «Бавария» ищет замену для ушедшего в «Интер» Бенжамена Павара. Мюнхенцы считают Риса Джеймса, чей контракт с «Челси» действует до 2028 года, идеальным вариантом.

Напомним, Рис Джеймс в этом сезоне сыграл всего 1 матч, ведь получил тяжелую травму.

По теме:
Томас Тухель прокомментировал конфликт с Маттейсом де Лигтом
ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Рис Джеймс Челси Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Футбол | 22 сентября 2023, 11:59 8
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла

Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Футбол | 21 сентября 2023, 23:56 53
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине

Команды обменялись голами во втором тайме

Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне
Футбол | 22.09.2023, 16:19
Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне
Байер – самый результативный клуб топ-лиг в этом сезоне
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21.09.2023, 18:40
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Футбол | 22.09.2023, 00:21
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
А за мішіко ніхто?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 15
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 19
Бокс
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
22.09.2023, 12:16 5
Футбол
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
21.09.2023, 00:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем