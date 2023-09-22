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  4. Денис ОЛЕЙНИК: «Ярмоленко сказал, что наконец кого-то обгонит»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 17:58 |
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Денис ОЛЕЙНИК: «Ярмоленко сказал, что наконец кого-то обгонит»

Полузащитник ЛНЗ рассказал о подготовке к игре с «Динамо» и разговоре с Андреем Ярмоленко

22 сентября 2023, 17:58 |
1001
0
Денис ОЛЕЙНИК: «Ярмоленко сказал, что наконец кого-то обгонит»
ФК ЛНЗ. Денис Олейник

Полузащитник черкасского ЛНЗ Денис Олейник рассказал о подготовке к игре 8-го тура УПЛ с «Динамо» и разговоре с Андреем Ярмоленко.

– Какой настрой перед матчем с «Динамо» для тебя, футболиста с опытом?
– Настрой как всегда, максимальный. Неважно, против кого мы играем: «Динамо», «Рух», «Верес». Это игра за 3 очка. Мы понимаем, что эта игра для нас значит, и для болельщиков также. Черкасский футбол долго мечтал об игре в Премьер-лиге. Сейчас приезжает гранд украинского футбола, и для болельщиков это праздник. Мы сделаем все возможное для того, чтобы порадовать себя и болельщиков ЛНЗ.

– В чем сила сегодняшнего «Динамо»?
– «Динамо» это всегда сила. Сейчас команда молодая, они уже несколько сезонов играют вместе. Плюс к ним присоединился Андрей Ярмоленко, он лидер, тянет за собой молодых. Я знаю его лично, мы дружим, поэтому я уверен, что он поможет «Динамо». Мы детально разбираем соперника и готовимся.

– Когда в последний раз общался с Ярмоленко?
– Недавно общался с Андреем. Немножко пошутили по игре друг с другом. Это было после поединка с «Ворсклой». Говорю, что попрошу тренера, чтобы поставил против тебя на фланге, а Ярмоленко ответил: «О, я хоть кого-то обгоню».

Напомним, матч ЛНЗ – «Динамо» Киев состоится завтра, 23 сентября в 13:00.

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Денис Олейник Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Источник ФК ЛНЗ
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