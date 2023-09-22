Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Овдийчук забила первый в истории гол в женской Лиге наций B
Лига наций
22 сентября 2023, 17:25 |
70
0

ВИДЕО. Овдийчук забила первый в истории гол в женской Лиге наций B

Украина повела в счете в игре с Сербией

22 сентября 2023, 17:25 |
70
0
ВИДЕО. Овдийчук забила первый в истории гол в женской Лиге наций B
Ольга Овдийчук

Нападающая женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук забила первый гол в истории дивизиона В женской Лиги наций, который вывел «желто-синих» вперед в игре с Сербией.

К сожалению, этот гол не стал первым в истории турнира в целом. 29-летняя украинка забила на 20-й минуте встречи, в то время как в параллельном матче дивизиона С Северная Македония – Болгария Ивана Найденова открыла счет уже на 5-й минуте. Именно этот гол стал первым в истории женской Лиги наций.

ВИДЕО. Овдийчук забила первый в истории гол в женской Лиге наций B

По теме:
Украина – Сербия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Сербия. Стали известны стартовые составы
Динамо Загреб – Астана – 5:1. Дубль Михайличенко из ассистов. Видео голов
женская сборная Украины по футболу Украина - Сербия женская сборная Сербии по футболу Лига наций по футболу среди женщин видео голов и обзор Ольга Овдийчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Футбол | 22 сентября 2023, 11:59 8
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла

ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Футбол | 21 сентября 2023, 18:41 17
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»

Хорватский тренер верит, что Михаил еще проявит себя в «Челси»

1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Футбол | 22.09.2023, 00:21
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21.09.2023, 18:40
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
От Тарделли до Верратти: символическая сборная звезд по имени Марко
Футбол | 22.09.2023, 13:34
От Тарделли до Верратти: символическая сборная звезд по имени Марко
От Тарделли до Верратти: символическая сборная звезд по имени Марко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 9
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 8
Бокс
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
21.09.2023, 23:57 3
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
21.09.2023, 12:49 27
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем