Нападающая женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук забила первый гол в истории дивизиона В женской Лиги наций, который вывел «желто-синих» вперед в игре с Сербией.

К сожалению, этот гол не стал первым в истории турнира в целом. 29-летняя украинка забила на 20-й минуте встречи, в то время как в параллельном матче дивизиона С Северная Македония – Болгария Ивана Найденова открыла счет уже на 5-й минуте. Именно этот гол стал первым в истории женской Лиги наций.

ВИДЕО. Овдийчук забила первый в истории гол в женской Лиге наций B