Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ТИЩЕНКО: «У ЛНЗ боевой настрой на игру с Динамо»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 17:30 |
266
0

Иван ТИЩЕНКО: «У ЛНЗ боевой настрой на игру с Динамо»

Игрок ЛНЗ рассказал об эмоциях перед игрой с «Динамо» Киев

22 сентября 2023, 17:30 |
266
0
Иван ТИЩЕНКО: «У ЛНЗ боевой настрой на игру с Динамо»
ФК ЛНЗ. Иван Тищенко

Игрок черкасского ЛНЗ Иван Тищенко рассказал об эмоциях перед игрой 8-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо» Киев.

– «Динамо» впервые в Черкассах. Ты, воспитанник местного футбола, завтра можешь сыграть с киевской командой. Чувствуешь ли ты ответственность?
– Да, чувствую ответственность перед матчем, ведь это один из грандов украинского футбола. Хочется проявить себя по максимуму.

– Какой настрой у команды сейчас?
– Боевой. Выиграли предыдущую игру, потому с хорошим настроением готовимся.

– В чем сила сегодняшнего «Динамо»?
– Это слаженная команда, которая хорошо атакует и хорошо обороняется. Во всех звеньях очень качественные игроки.

Напомним, матч ЛНЗ – «Динамо» Киев состоится завтра, 23 сентября в 13:00.

По теме:
Матч упущенных возможностей. Оболонь и Верес сыграли вничью
Вторая лига. Локомотив дома минимально обыграл Васт
Ворскла – Кривбас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 22 сентября 2023, 16:55 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
Другие виды | 21 сентября 2023, 18:40 9
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги

В топе – прыжки в высоту

Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 22.09.2023, 17:03
Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Автор дубля в ворота Шахтера – игрок недели в Лиге чемпионов
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Футбол | 22.09.2023, 13:19
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.09.2023, 23:57
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
20.09.2023, 18:51 44
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 15
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем