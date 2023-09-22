Иван ТИЩЕНКО: «У ЛНЗ боевой настрой на игру с Динамо»
Игрок ЛНЗ рассказал об эмоциях перед игрой с «Динамо» Киев
Игрок черкасского ЛНЗ Иван Тищенко рассказал об эмоциях перед игрой 8-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо» Киев.
– «Динамо» впервые в Черкассах. Ты, воспитанник местного футбола, завтра можешь сыграть с киевской командой. Чувствуешь ли ты ответственность?
– Да, чувствую ответственность перед матчем, ведь это один из грандов украинского футбола. Хочется проявить себя по максимуму.
– Какой настрой у команды сейчас?
– Боевой. Выиграли предыдущую игру, потому с хорошим настроением готовимся.
– В чем сила сегодняшнего «Динамо»?
– Это слаженная команда, которая хорошо атакует и хорошо обороняется. Во всех звеньях очень качественные игроки.
Напомним, матч ЛНЗ – «Динамо» Киев состоится завтра, 23 сентября в 13:00.
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