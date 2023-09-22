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  4. Олег ДУЛУБ: «Динамо без Сидорчука – это немного другая команда»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 16:58 | Обновлено 22 сентября 2023, 17:14
242
0

Олег ДУЛУБ: «Динамо без Сидорчука – это немного другая команда»

Главный тренер ЛНЗ рассказал о подготовке к матчу с «Динамо»

22 сентября 2023, 16:58 | Обновлено 22 сентября 2023, 17:14
242
0
Олег ДУЛУБ: «Динамо без Сидорчука – это немного другая команда»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о подготовке к матчу 8-го тура УПЛ против «Динамо».

– Олег Анатольевич, вы понимаете, какая сейчас на вас ответственность? В Черкассы впервые приезжает «Динамо» Киев.
– Понимаю не только я, понимают и игроки. Это то, что я вижу в течение этой недели.

– Как-то особенно готовитесь?
– Нет, не особо, но и не рутинно. Наша задача была расслабить игроков, потому что на такую игру особо настраиваться не нужно.

– В чем сила сегодняшнего «Динамо»?
– Сильные исполнители: Ярмоленко, Буяльский, тот же Ванат. Хорошо играют в атакующей трети. На данный момент «Динамо» – одна из лучших команд в УПЛ по «игре на третьего».

– Вы смотрели матч «Динамо» с «Ворсклой»? Если да, то какие выводы по игре?
– Смотрел раза 3. Выводы? «Динамо» без Сидорчука это немножко другая команда.

Напомним, матч ЛНЗ – «Динамо» Киев состоится завтра, 23 сентября в 13:00.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК ЛНЗ
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