ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ
Анвар Эль-Гази продолжит карьеру в Бундеслиге
28-летний правый вингер Анвар Эль-Гази официально стал игроком немецкого «Майнца», выступающего в Бундеслиге – высшем дивизионе немецкого футбола.
Переход состоялся на правах свободного агента, ведь 1 сентября 2023 контракт Анвара с голландским ПСВ был расторгнут. Ранее сообщалось, что контракт с «Майцом» будет подписан на 1 сезон с возможностью продления еще на год. Игрок взял в клубе 34-й номер.
Напомним, из-за отстранения от команды Джейдона Санчо и Антони появлялись слухи, что Анваром Эль-Гази интересовался «Манчестер Юнайтед».
Herzlich Willkommen am Bruchweg, Anwar El Ghazi! 😍 @elghazi1995 pic.twitter.com/45rdF6lKFN— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 22, 2023
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