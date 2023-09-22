ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ

28-летний правый вингер Анвар Эль-Гази официально стал игроком немецкого «Майнца», выступающего в Бундеслиге – высшем дивизионе немецкого футбола.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь 1 сентября 2023 контракт Анвара с голландским ПСВ был расторгнут. Ранее сообщалось, что контракт с «Майцом» будет подписан на 1 сезон с возможностью продления еще на год. Игрок взял в клубе 34-й номер.

Напомним, из-за отстранения от команды Джейдона Санчо и Антони появлялись слухи, что Анваром Эль-Гази интересовался «Манчестер Юнайтед».