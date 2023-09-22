Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ
Германия
22 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:26
197
0

ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ

Анвар Эль-Гази продолжит карьеру в Бундеслиге

22 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 22 сентября 2023, 16:26
197
0
ОФИЦИАЛЬНО. Майнц подписал нового футболиста. Им интересовался МЮ
ФК Майнц. Анвар Эль-Гази

28-летний правый вингер Анвар Эль-Гази официально стал игроком немецкого «Майнца», выступающего в Бундеслиге – высшем дивизионе немецкого футбола.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь 1 сентября 2023 контракт Анвара с голландским ПСВ был расторгнут. Ранее сообщалось, что контракт с «Майцом» будет подписан на 1 сезон с возможностью продления еще на год. Игрок взял в клубе 34-й номер.

Напомним, из-за отстранения от команды Джейдона Санчо и Антони появлялись слухи, что Анваром Эль-Гази интересовался «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Де Хеа может завершить карьеру в 32 года
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Металлург пригласил экс-нападающего Эпицентра
трансферы Майнц свободный агент Анвар Эль-Гази трансферы Бундеслиги
Источник ФК Майнц
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
Футбол | 22 сентября 2023, 11:59 8
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»
ЛЕВЧЕНКО: «Вся Украина хочет помочь Милевскому, но нужно его желание»

Бывший футболист понимает, что иначе это не имеет смысла

1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Футбол | 22 сентября 2023, 00:21 1
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?

21 сентября состоялись матчи 1-го тура третьего по престижности евротурнира

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
Футбол | 22.09.2023, 14:09
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера – автор гола недели в Лиге чемпионов
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Футбол | 21.09.2023, 23:56
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.09.2023, 23:57
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 9
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 32
Футбол
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
21.09.2023, 12:49 27
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 8
Бокс
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем