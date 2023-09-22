Тренер Гента – о ничье с Зарей: «Это потерянные очки»

Главный тренер бельгийского «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций против луганской «Зари» (1:1):

«Мы играли невероятно медленно. На это тяжело было смотреть. Мы не можем выигрывать всех только потому, что мы первые в Бельгии. Некоторые этого не понимали. Свен Кумс понимал – он достиг высокого уровня. Он являлся примером. Мы играли слишком медленно и слишком мало брали на себя инициативу. Из-за этого было тяжело. Особенно, когда все зависило от нескольких игроков. Сегодня было слишком мало игроков, показавших игру, достойную победы. Впрочем, было бы идеально начать с 3 очков, но это еврокубки, а в еврокубках ничего не бывает легко. Это упущенная возможность».