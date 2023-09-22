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  4. Украина – Сербия. Стали известны стартовые составы
Лига наций
22 сентября 2023, 15:35 |
261
0

Украина – Сербия. Стали известны стартовые составы

Матч женской Лиги наций начнется в 16:00

22 сентября 2023, 15:35 |
261
0
Украина – Сербия. Стали известны стартовые составы
УАФ

Сегодня, 22 сентября, женская сборная Украины по футболу сыграет матч первого тура женской Лиги наций против национальной команды Сербии. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

Еще двумя соперниками Украины по группе 3 дивизиона В являются сборные Греции и Польши.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Самсон – Подольская, Корсун, Шматко, Петрик – Андрухив, Апанащенко, Панцулая, Козлова – Овдийчук, Калинина.

Сербия: Костич – Лазаревич, Слович, Дамьянович, Влажнич – Филипович, Павлович, Чанкович – Польяк, Миятович, Дамьянович.

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Источник Sport.ua
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