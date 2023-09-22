Украина – Сербия. Стали известны стартовые составы
Матч женской Лиги наций начнется в 16:00
Сегодня, 22 сентября, женская сборная Украины по футболу сыграет матч первого тура женской Лиги наций против национальной команды Сербии. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.
Еще двумя соперниками Украины по группе 3 дивизиона В являются сборные Греции и Польши.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина: Самсон – Подольская, Корсун, Шматко, Петрик – Андрухив, Апанащенко, Панцулая, Козлова – Овдийчук, Калинина.
Сербия: Костич – Лазаревич, Слович, Дамьянович, Влажнич – Филипович, Павлович, Чанкович – Польяк, Миятович, Дамьянович.
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