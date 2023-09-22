Легенда Баварии может получить должность в Аль-Хиляле
Оливера Кана ждут в Саудовской Аравии
Легендарный экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан получил приглашение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Ему предлагают должность генерального директора клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в «Баварии».
В середине сентября 54-летний немец уже прилетал в Эр-Рияд на переговоры с «Аль-Хилялем». Пока что стороны не ударили по рукам.
Напомним, за «Аль-Хиляль» сейчас выступают такие звезды футбола как Неймар, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Александар Митрович и Яссин Буну.
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