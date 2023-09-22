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Саудовская Аравия
22 сентября 2023, 14:49 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:53
375
0

Легенда Баварии может получить должность в Аль-Хиляле

Оливера Кана ждут в Саудовской Аравии

22 сентября 2023, 14:49 | Обновлено 22 сентября 2023, 15:53
375
0
Легенда Баварии может получить должность в Аль-Хиляле
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Легендарный экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан получил приглашение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии. Ему предлагают должность генерального директора клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в «Баварии».

В середине сентября 54-летний немец уже прилетал в Эр-Рияд на переговоры с «Аль-Хилялем». Пока что стороны не ударили по рукам.

Напомним, за «Аль-Хиляль» сейчас выступают такие звезды футбола как Неймар, Сергей Милинкович-Савич, Калиду Кулибали, Александар Митрович и Яссин Буну.

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Оливер Кан Аль-Хиляль Бавария генеральный директор
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