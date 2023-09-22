Джуд Беллингем может пропустить мадридское дерби

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за проблем с желудком, сообщает испанское издание AS.

Еще вчера 20-летний игрок чувствовал себя нормально, но сегодня во время сессии в тренажерном зале ему стало плохо. Поэтому он не вышел на футбольное поле для тренировки.

Медицинская служба «Реала» отрицает проблемы и говорит, что Беллингем точно будет готов к игре с «Атлетико», которая состоится 24 сентября в 22:00 по киевскому времени.

На счету Джуда 5 голов и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги этого сезона.