Джуд Беллингем может пропустить мадридское дерби
У игрока «Реала» возникли проблемы с желудком в преддверии матча с «Атлетико»
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за проблем с желудком, сообщает испанское издание AS.
Еще вчера 20-летний игрок чувствовал себя нормально, но сегодня во время сессии в тренажерном зале ему стало плохо. Поэтому он не вышел на футбольное поле для тренировки.
Медицинская служба «Реала» отрицает проблемы и говорит, что Беллингем точно будет готов к игре с «Атлетико», которая состоится 24 сентября в 22:00 по киевскому времени.
На счету Джуда 5 голов и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги этого сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт рассчитан менее чем на год
Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами