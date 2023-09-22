Известен статус арбитра Соловьяна, которого временно отстранили от матчей

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола сообщил, что получил письмо от Комитета по этике и честной игре УАФ относительно Александра Соловьяна.

Ранее этого арбитра решением Комитета арбитров УАФ был временно отстранен от назначений на матчи.

В полученном письме Комитет арбитров УАФ был проинформирован, что комитет по этике и честной игре «не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненного арбитра УАФ Александра Соловьяна в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу».

Также Комитет по этике и честной игре УАФ предоставил копию письма от следователя, в котором сообщается, что Александр Соловьян в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, находится в процессуальном статусе свидетеля.

Александра Соловьян – это арбитр Первой лиги Украины, которого вывели из Дома футбола в наручниках в 2018 году.