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  4. Александр СИРОТА: «Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 12:28 |
96
0

Александр СИРОТА: «Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе»

Защитник «Динамо» – о подготовке к матчу с ЛНЗ

22 сентября 2023, 12:28 |
96
0
Александр СИРОТА: «Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе»
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о подготовке команды к выездному поединку с черкасским ЛНЗ, который состоится в субботу, 23-го сентября:

- Что вы знаете о сопернике и как к нему готовитесь?
- Конечно, мы каждую команду анализируем, ведем подготовку. Знаем, как они играют, но не под кого не подстраиваемся, а будем играть в свой футбол, как всегда.

- На ближайшей неделе вы проведете три матча, такой насыщенный график влияет на подготовку?
- Мы и так к этому готовы, ведь в таком режиме играли и тогда, когда выступали в квалификации Лиги конференций. Поэтому, считаю, для нас это не проблема.

- На что делали основной акцент во время тренировки?
- На физическую нагрузку, потому что Мирча Луческу говорит, что мы постоянно должны быть в тонусе, в том числе и потому что впереди у нас три матча в течение короткого промежутка времени, и все к этому должны быть готовы.

- За вашей тренировкой наблюдали дети. Помните, как сами были в таком же возрасте и смотрели тренировки своих кумиров?
- Конечно, когда приезжал на базу и видел, как тренируется первая команда, для меня это было просто «Вау!». Всегда хотелось взять автограф и сфотографироваться с известными игроками. Сейчас мы уже сами раздаем автографы и фотографируемся с детьми.

- В тренировке приняли участие двое защитников из U19. Подсказывали ли им что-то?
- Конечно, ведь мы были таки мы же. Все делаем подсказки – и игроки, и тренеры. Ребята все воспринимают и понимают, поэтому все нормально.

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Александр Сирота Динамо Киев Мирча Луческу
Источник ФК Динамо Киев
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