Иван НАДЕИН: «Планируем ввести детектор лжи для арбитров»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о встрече владельцев клубов УПЛ (20 сентября), центральной темой которой было судейство:

«Сейчас мы набросали план действий, который хотим реализовать. Ключевой акцент будем делать на открытости арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. Хотим сделать прозрачный процесс жеребьевки при назначении судей, и комментарии арбитров после матчей.

Мы хотим видеть, какие оценки ставят судьям за матч. Дальше уже клубы будут готовы делать какие-то системы премирования арбитров, чтобы стимулировать к более качественной работе, но будут и системы санкций. Также планируем ввести детектор лжи для арбитров».