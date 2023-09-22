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  4. Иван НАДЕИН: «Планируем ввести детектор лжи для арбитров»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 12:16 |
148
0

Иван НАДЕИН: «Планируем ввести детектор лжи для арбитров»

Президент «Вереса» – о встрече владельцев клубов УПЛ

22 сентября 2023, 12:16 |
148
0
Иван НАДЕИН: «Планируем ввести детектор лжи для арбитров»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о встрече владельцев клубов УПЛ (20 сентября), центральной темой которой было судейство:

«Сейчас мы набросали план действий, который хотим реализовать. Ключевой акцент будем делать на открытости арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. Хотим сделать прозрачный процесс жеребьевки при назначении судей, и комментарии арбитров после матчей.

Мы хотим видеть, какие оценки ставят судьям за матч. Дальше уже клубы будут готовы делать какие-то системы премирования арбитров, чтобы стимулировать к более качественной работе, но будут и системы санкций. Также планируем ввести детектор лжи для арбитров».

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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