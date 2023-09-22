Иван НАДЕИН: «Планируем ввести детектор лжи для арбитров»
Президент «Вереса» – о встрече владельцев клубов УПЛ
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о встрече владельцев клубов УПЛ (20 сентября), центральной темой которой было судейство:
«Сейчас мы набросали план действий, который хотим реализовать. Ключевой акцент будем делать на открытости арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. Хотим сделать прозрачный процесс жеребьевки при назначении судей, и комментарии арбитров после матчей.
Мы хотим видеть, какие оценки ставят судьям за матч. Дальше уже клубы будут готовы делать какие-то системы премирования арбитров, чтобы стимулировать к более качественной работе, но будут и системы санкций. Также планируем ввести детектор лжи для арбитров».
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