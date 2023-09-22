Киченок / Фридзам – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матч 1/2 финала парного разряда в Гуанчжоу
22 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.
В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против китайского тандема Го Ханьюй / Цзян Синьюй. Встреча начнется 1-м запуском на центральном корте. Время начала матча – 10:00 по Киеву.
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В финале победительницы матча сразятся против японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
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