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  4. Киченок / Фридзам – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 сентября 2023, 09:47 |
45
0

Киченок / Фридзам – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч 1/2 финала парного разряда в Гуанчжоу

22 сентября 2023, 09:47 |
45
0
Киченок / Фридзам – Го / Цзян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

22 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Гуанчжоу в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам из Германии сразится против китайского тандема Го Ханьюй / Цзян Синьюй. Встреча начнется 1-м запуском на центральном корте. Время начала матча – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале победительницы матча сразятся против японского дуэта Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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Надежда Киченок WTA Гуанчжоу Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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