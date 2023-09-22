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22 сентября 2023, 09:12 |
51
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября

Важные события во всех видах спорта

22 сентября 2023, 09:12 |
51
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
ФК Александрия

В пятницу, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Подолье – Буковина

Favbet 1.92 – 2.80 – 4.30

17:00 Оболонь – Верес

Favbet 2.70 – 3.45 – 2.55

19:00 Александрия – Черноморец

Favbet 2.41 – 3.15 – 3.15

21:45 Лечче – Дженоа

Favbet 2.55 – 3.15 – 3.05

ТЕННИС

10:00 Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок – Гуо Ханью / Синью Янь

Favbet 1.90 – 1.84

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Источник Sport.ua
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