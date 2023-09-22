Другие новости22 сентября 2023, 09:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 сентября
Важные события во всех видах спорта
22 сентября 2023, 09:12 |
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В пятницу, 22 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Подолье – Буковина
17:00 Оболонь – Верес
19:00 Александрия – Черноморец
21:45 Лечче – Дженоа
ТЕННИС
10:00 Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок – Гуо Ханью / Синью Янь
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