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  4. Сделал 5 сейвов. Названа оценка Коваля за матч ЛЕ Шериф – Рома
Лига Европы
22 сентября 2023, 08:08 |
275
0

Сделал 5 сейвов. Названа оценка Коваля за матч ЛЕ Шериф – Рома

Команда из Молдовы уступила римлянам со счетом 1:2

22 сентября 2023, 08:08 |
275
0
Сделал 5 сейвов. Названа оценка Коваля за матч ЛЕ Шериф – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Шериф» и «Рома». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский голкипер хозяев Максим Коваль вышел в стартовом составе команды.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Коваля является одним из лучших среди игроков «Шерифа».

За матч Максим сделал 5 сейвов.

Лучшим игроком поединка был признан Ромелу Лукаку (7.7), который забил 2-й гол для «Ромы».

Оценки WhoScored за матч Шериф – Рома – 1:2

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Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь Рома Рим Ромелу Лукаку Лига Европы WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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