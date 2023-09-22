Сделал 5 сейвов. Названа оценка Коваля за матч ЛЕ Шериф – Рома

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Шериф» и «Рома». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

Украинский голкипер хозяев Максим Коваль вышел в стартовом составе команды.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Коваля является одним из лучших среди игроков «Шерифа».

За матч Максим сделал 5 сейвов.

Лучшим игроком поединка был признан Ромелу Лукаку (7.7), который забил 2-й гол для «Ромы».

Оценки WhoScored за матч Шериф – Рома – 1:2