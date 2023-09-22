Сделал 5 сейвов. Названа оценка Коваля за матч ЛЕ Шериф – Рома
Команда из Молдовы уступила римлянам со счетом 1:2
21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Шериф» и «Рома». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.
Украинский голкипер хозяев Максим Коваль вышел в стартовом составе команды.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Коваля является одним из лучших среди игроков «Шерифа».
За матч Максим сделал 5 сейвов.
Лучшим игроком поединка был признан Ромелу Лукаку (7.7), который забил 2-й гол для «Ромы».
Оценки WhoScored за матч Шериф – Рома – 1:2
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