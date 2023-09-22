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Лига конференций
Динамо Загреб
21.09.2023 22:00 – FT 5 : 1
Астана
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Лига конференций
22 сентября 2023, 08:01 |
14
0

Динамо Загреб – Астана – 5:1. Дубль Михайличенко из ассистов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций в группе С

22 сентября 2023, 08:01 |
14
0
Динамо Загреб – Астана – 5:1. Дубль Михайличенко из ассистов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Михайличенко

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций в группе С между клубами «Динамо» Загреб и «Астана». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хорватской команды.

Украинский защитник хозяев Богдан Михайличенко начал поединок в запасе и появился на поле на 82-й минуты. За оставшееся игровое время украинец успел оформить дубль из ассистов, отдав голевые передачи на 85-й и 90+3-й минутах.

Лига конференций. 21 сентября

Группа С. 1-й тур

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1

Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 – Оганесян, 78.

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Тибор Халилович (Динамо Загреб).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Марин (Динамо Загреб).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Камо Оганесян (Астана).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Булат (Динамо Загреб).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
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Богдан Михайличенко видео голов и обзор Лига конференций Динамо Загреб Астана
Источник Sport.ua
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