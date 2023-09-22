21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций в группе С между клубами «Динамо» Загреб и «Астана». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хорватской команды.

Украинский защитник хозяев Богдан Михайличенко начал поединок в запасе и появился на поле на 82-й минуты. За оставшееся игровое время украинец успел оформить дубль из ассистов, отдав голевые передачи на 85-й и 90+3-й минутах.

Лига конференций. 21 сентября

Группа С. 1-й тур

Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1

Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 – Оганесян, 78.