Динамо Загреб – Астана – 5:1. Дубль Михайличенко из ассистов. Видео голов
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21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций в группе С между клубами «Динамо» Загреб и «Астана». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хорватской команды.
Украинский защитник хозяев Богдан Михайличенко начал поединок в запасе и появился на поле на 82-й минуты. За оставшееся игровое время украинец успел оформить дубль из ассистов, отдав голевые передачи на 85-й и 90+3-й минутах.
Лига конференций. 21 сентября
Группа С. 1-й тур
Динамо Загреб (Хорватия) – Астана (Казахстан) – 5:1
Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 – Оганесян, 78.
Видео голов и обзор матча:
События матча
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