ITF22 сентября 2023, 01:35 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:46
40
3
Снигур завершила выступления на турнире ITF в Португалии
Дарья Снигур проиграла Алине Корнеевой
22 сентября 2023, 01:35 | Обновлено 22 сентября 2023, 01:46
40
3
Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на турнире Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.
Во втором круге Снигур, которая была четвертым номером посева, проиграла насеянной Алине Корнеевой. В первом сете украинка выиграла всего один гейм, а вт второй партии ей удалось взять три гейма, один из которых – на подаче соперницы.
Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, 2 круг
Алина Корнеева – Дарья Снигур (Украина, 4) – 6:1, 6:3
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Комментарии 3
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Позорище, вічно подаюча надії, але таке враження, що вона взагалі грає в теніс тому що її батьки в дитинстві заставили - жодного бажання до перемоги, аби відбути матч, а там як вийде, непотріб (((
С такой подачей, как у Снигур, та и другим девчатам играть только в бадминтон
В теннисе вообще нет ни у кого прогресса и наверно и не будет
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