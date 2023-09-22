Снигур завершила выступления на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на турнире Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

Во втором круге Снигур, которая была четвертым номером посева, проиграла насеянной Алине Корнеевой. В первом сете украинка выиграла всего один гейм, а вт второй партии ей удалось взять три гейма, один из которых – на подаче соперницы.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, 2 круг

Алина Корнеева – Дарья Снигур (Украина, 4) – 6:1, 6:3