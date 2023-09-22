Аль-Хиляль упустил победу, Канте забил победный гол за Аль-Иттихад

21 сентября состоялись 5 матчей 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль не сумел обыграть Дамак (1:1), хотя вел в счете благодаря голу Малкома. Однако во втором тайме соперники отыгрались.

В другом матче Аль-Иттихад одержал волевую победу над командой Аль-Фатех (2:1). У хозяев поля отличились Ромариньо и Нголо Канте.

Аль-Иттифак под руководством Стивена Джеррарда выиграл у Аль-Таи (4:3) благодаря дублям Вейналдума и Муссы Дембеле.

Аль-Раед, который возглавляет хорват Игор Йовичевич, проиграл на выезде клубу Аль-Таавун (1:2).

В турнирной таблице лидируют: Аль-Иттихад (18), Аль-Хиляль (17), Аль-Таавун, Аль-Иттифак (по 16), Аль-Ахли (15), Аль-Наср (12).

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 21 сентября

Дамак – Аль-Хиляль – 1:1

Голы: Станчу, 68 – Малком, 9

Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Ромариньо, 38, Канте, 45+1 – Саадан, 30

Аль-Иттифак – Аль-Таи – 4:3

Голы: Вейналдум, 2, 72, Дембеле, 41, 90+3 – Менса, 10, 36, 54

Аль-Таавун – Аль-Раед – 2:1

Голы: Жоао Педро, 9, Аль-Ахмад, 16 – Умар Гонсалес

Аль-Шабаб – Аль-Хазем – 4:1

Голы: Карраско, 45, Аль-Сакур, 45+2, Банега, 49 (пен), 90+7 – Тозе, 66.

Турнирная таблица