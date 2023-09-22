Аль-Хиляль упустил победу, Канте забил победный гол за Аль-Иттихад
21 сентября состоялись 5 матчей 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии
21 сентября состоялись 5 матчей 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль не сумел обыграть Дамак (1:1), хотя вел в счете благодаря голу Малкома. Однако во втором тайме соперники отыгрались.
В другом матче Аль-Иттихад одержал волевую победу над командой Аль-Фатех (2:1). У хозяев поля отличились Ромариньо и Нголо Канте.
Аль-Иттифак под руководством Стивена Джеррарда выиграл у Аль-Таи (4:3) благодаря дублям Вейналдума и Муссы Дембеле.
Аль-Раед, который возглавляет хорват Игор Йовичевич, проиграл на выезде клубу Аль-Таавун (1:2).
В турнирной таблице лидируют: Аль-Иттихад (18), Аль-Хиляль (17), Аль-Таавун, Аль-Иттифак (по 16), Аль-Ахли (15), Аль-Наср (12).
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур, 21 сентября
Дамак – Аль-Хиляль – 1:1
Голы: Станчу, 68 – Малком, 9
Аль-Иттихад – Аль-Фатех – 2:1
Голы: Ромариньо, 38, Канте, 45+1 – Саадан, 30
Аль-Иттифак – Аль-Таи – 4:3
Голы: Вейналдум, 2, 72, Дембеле, 41, 90+3 – Менса, 10, 36, 54
Аль-Таавун – Аль-Раед – 2:1
Голы: Жоао Педро, 9, Аль-Ахмад, 16 – Умар Гонсалес
Аль-Шабаб – Аль-Хазем – 4:1
Голы: Карраско, 45, Аль-Сакур, 45+2, Банега, 49 (пен), 90+7 – Тозе, 66.
Турнирная таблица
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