ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская команда отыгралась спустя три минуты после пропущенного гола. Эдуардо Герреро точно замкнул прострел Игоря Кирюханцева (1:1).

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 1:1. Герреро, 70 мин.