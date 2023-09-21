Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева
Лига конференций
21 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:46
492
0

ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева

Луганская команда отыгралась спустя три минуты после пропущенного гола

21 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:46
492
0
ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская команда отыгралась спустя три минуты после пропущенного гола. Эдуардо Герреро точно замкнул прострел Игоря Кирюханцева (1:1).

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 1:1. Герреро, 70 мин.

По теме:
Брюгге сыграл вничью с Бешикташем, Динамо Загреб одолело Астану
Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Гент Заря Луганск видео голов и обзор Лига конференций Заря - Гент Игорь Кирюханцев Эдуардо Герреро
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Бокс | 21 сентября 2023, 07:40 3
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»

Тренер Уайлдера поделился мыслями о будущем противостоянии

Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью
Теннис | 21 сентября 2023, 17:21 6
Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью
Джокович хочет, чтобы букмекерские конторы делились с игроками прибылью

Новак призывает к справедливой доле теннисистов от прибыли со ставок

«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Футбол | 21.09.2023, 07:00
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте
Футбол | 22.09.2023, 00:08
Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте
Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Футбол | 21.09.2023, 14:20
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
20.09.2023, 00:10 5
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 5
Футбол
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 14
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 15
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем