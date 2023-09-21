Лига конференций21 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:46
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ВИДЕО. Заря быстро сравняла счет. Герреро замкнул прострел Кирюханцева
Луганская команда отыгралась спустя три минуты после пропущенного гола
21 сентября 2023, 23:37 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:46
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В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».
Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Луганская команда отыгралась спустя три минуты после пропущенного гола. Эдуардо Герреро точно замкнул прострел Игоря Кирюханцева (1:1).
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
ГОЛ! 1:1. Герреро, 70 мин.
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