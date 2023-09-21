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  4. ВИДЕО. Заря пропустила от Гента. Кейперс отличился на 67-й минуте
Лига конференций
21 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:45
223
1

ВИДЕО. Заря пропустила от Гента. Кейперс отличился на 67-й минуте

Матч 1-го тура Лиги конференций проходит в польском Люблине

21 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:45
223
1
ВИДЕО. Заря пропустила от Гента. Кейперс отличился на 67-й минуте

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Заря пропустила от Гента. Уго Кейперс отличился на 67-й минуте.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

ГОЛ! 0:1. Кейперс, 67 мин.

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Источник Sport.ua
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