Арендованный у Динамо Рамирес снова забил в чемпионате Колумбии
Венесуэльский нападающий забил за «Атлетико»
24-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, на правах аренды выступающий за колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», забил гол в местном чемпионате.
«Атлетико Насьональ» в 13-м туре чемпионата Колумбии обыграл «Санта-Фе» со счетом 3:0. На 81-й минуте Рамирес забил третий гол своей команды.
На счету нападающего уже 4 мяча в 10 матчах за колумбийский клуб, столько форвард забил и за время своих выступлений в «Динамо».
«Атлетико Насьональ» идет на первом месте в своем чемпионате.
Напомним, что венесуэлец перешел из киевского «Динамо» в колумбийский клуб в годичную аренду с правом выкупа.
#21Sep | Fútbol colombiano ⚽️— MiCasino.com | Apuestas deportivas (@Micasinocom) September 21, 2023
Así fue el gol de Eric Ramírez 🇻🇪 con el Atlético Nacional 🇨🇴. El delantero suma cuatro tantos en 12 partidos con el club 😱
¿Cuántos goles marcará? 🤔
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