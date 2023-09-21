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Украина. Премьер лига
21 сентября 2023, 23:22 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:37
146
0

Арендованный у Динамо Рамирес снова забил в чемпионате Колумбии

Венесуэльский нападающий забил за «Атлетико»

21 сентября 2023, 23:22 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:37
146
0
Арендованный у Динамо Рамирес снова забил в чемпионате Колумбии
ФК Атлетико Насьональ. Эрик Рамирес

24-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, на правах аренды выступающий за колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», забил гол в местном чемпионате.

«Атлетико Насьональ» в 13-м туре чемпионата Колумбии обыграл «Санта-Фе» со счетом 3:0. На 81-й минуте Рамирес забил третий гол своей команды.

На счету нападающего уже 4 мяча в 10 матчах за колумбийский клуб, столько форвард забил и за время своих выступлений в «Динамо».

«Атлетико Насьональ» идет на первом месте в своем чемпионате.

Напомним, что венесуэлец перешел из киевского «Динамо» в колумбийский клуб в годичную аренду с правом выкупа.

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Источник Sport.ua
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