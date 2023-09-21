Барселона завтра подпишет новый контракт с Хави

43-летний главный тренер «Барселоны» Хави завтра, 22 сентября, подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Переговоры между испанским тренером и клубом продолжались последние дни и обе стороны пришли к согласию, осталось лишь оформить все необходимые документы. Хави подпишет контракт с «сине-гранатовыми» до июня 2025 года.

Хави занимает пост главного тренера «Барсы» с 2021 года. В прошлом сезоне тренер триумфально с клубом завершил Ла Лигу и выиграл Суперкубок Испании.

Ранее, «Барселона» уверенно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, разгромив «Антверпен».