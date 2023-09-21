Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона завтра подпишет новый контракт с Хави
Испания
21 сентября 2023, 23:06 |
54
0

Барселона завтра подпишет новый контракт с Хави

Соглашение будет рассчитано до 2025 года

21 сентября 2023, 23:06 |
54
0
Барселона завтра подпишет новый контракт с Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

43-летний главный тренер «Барселоны» Хави завтра, 22 сентября, подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Переговоры между испанским тренером и клубом продолжались последние дни и обе стороны пришли к согласию, осталось лишь оформить все необходимые документы. Хави подпишет контракт с «сине-гранатовыми» до июня 2025 года.

Хави занимает пост главного тренера «Барсы» с 2021 года. В прошлом сезоне тренер триумфально с клубом завершил Ла Лигу и выиграл Суперкубок Испании.

Ранее, «Барселона» уверенно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, разгромив «Антверпен».

По теме:
Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»
Жирона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Боруссия Дортмунд абсолютно не заинтересована в возвращении Санчо
Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Футбол | 21 сентября 2023, 17:05 5
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Судаков находится в поле зрения Ювентуса

«Старая синьора» следит за украинцем

Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер
Футбол | 21 сентября 2023, 19:09 2
Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер
Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер

Хорват считает, что «горняки» являются лучшей командой Восточной Европы

Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 21.09.2023, 01:03
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Футбол | 21.09.2023, 07:00
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Футбол | 21.09.2023, 12:01
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 15:20 1
Волейбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
21.09.2023, 00:04 9
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
Александр АЛИЕВ: «Игорь Суркис попросил положить Милевского в больницу»
21.09.2023, 14:20 26
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем