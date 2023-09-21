Порту подписал контракт с 14-летним украинцем

«Порту» официально сообщил о подписании тренировочного контракта с 14-летним украинским форвардом Артемом Гапоненко. Он занимается в академии португальцев с прошлого сезона. Сначала, после переезда в Португалию в 2022 году, представлял клуб «Ансан».

Сейчас Гапоненко выступает за команду «Порту» U-15. В нынешнем сезоне Гапоненко уже отличился 1 голом в 2 матчах чемпионата Португалии данной возрастной категории.

Гапоненко подписал с «Порту» только тренировочный контракт. Согласно законодательству, до достижения 16-летнего возраста клубу нельзя подписывать с игроком профессиональный контракт.