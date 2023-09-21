Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико хочет продлить контракт с Симеоне
Испания
21 сентября 2023, 22:40 |
118
1

Атлетико хочет продлить контракт с Симеоне

Тренеру предложат новый контракт

21 сентября 2023, 22:40 |
118
1
Атлетико хочет продлить контракт с Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

«Атлетико» Мадрид хочет продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешнее соглашение Симеоне с «Атлетико» действует до лета 2024 года. «Матрасники» готовы предложить 53-летнему аргентинскому специалисту контракт еще на два года – до лета 2026 года.

Симеоне работает с «Атлетико» Мадрид с 2011 года, он дважды приводил команду к чемпионству в Ла Лиге и дважды выводил в финал Лиги чемпионов. На данный момент он является самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

По теме:
Жоау ФЕЛИКС: «Я не смог адаптироваться к идеям Симеоне»
Тоттенхэм ведет переговоры с Соном по новому контракту
ОФИЦИАЛЬНО. Эзри Конса подписал новый контракт с Астон Виллой
Атлетико Мадрид Диего Симеоне продление контракта
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Футбол | 21 сентября 2023, 18:41 8
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»

Хорватский тренер верит, что Михаил еще проявит себя в «Челси»

«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Футбол | 21 сентября 2023, 07:00 3
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ

«Орлы» проиграли «РБ Зальцбург» стартовый матч ЛЧ 2023/24 со счетом 0:2

Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Футбол | 21.09.2023, 21:06
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Футбол | 21.09.2023, 12:01
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Футбол | 21.09.2023, 17:05
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Судаков находится в поле зрения Ювентуса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Ой ж дураки, час вже щось змінювати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
Малик СКОТТ – о бое Усика с Фьюри: «Мы уже видели, как он падал»
21.09.2023, 07:40 3
Бокс
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 14
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
19.09.2023, 16:50 1
Футбол
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
20.09.2023, 03:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем