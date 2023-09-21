Атлетико хочет продлить контракт с Симеоне

«Атлетико» Мадрид хочет продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешнее соглашение Симеоне с «Атлетико» действует до лета 2024 года. «Матрасники» готовы предложить 53-летнему аргентинскому специалисту контракт еще на два года – до лета 2026 года.

Симеоне работает с «Атлетико» Мадрид с 2011 года, он дважды приводил команду к чемпионству в Ла Лиге и дважды выводил в финал Лиги чемпионов. На данный момент он является самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 35 миллионов евро в год.